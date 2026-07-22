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22 июля 2026 в 12:53

В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию

Памфилова: ЦИК России принял все меры для проведения электронного голосования

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Специалисты Центральной избирательной комиссии России приняли все меры для штатного проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2026 году, заявила руководитель госоргана Элла Памфилова на заседании организации. Она обратила внимание на экстремальную обстановку. Запись трансляции заседания доступна на странице ЦИК во «ВКонтакте».

Предусмотрели все, что необходимо, для того, чтобы дистанционное электронное голосование прошло в штатном режиме, несмотря на экстремальную обстановку, — заявила Памфилова.

Воспользоваться ДЭГ можно будет на сентябрьских выборах в Госдуму. В единый день голосования граждане 32 российских регионов могут дистанционно выбрать депутатов. По предварительным оценкам, принять участие в выборах в онлайн-формате смогут свыше 48 млн избирателей.

Ранее Памфилова раскрыла, что выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях, организаторам предстоит провести тщательную работу по защите от террористических действий. По ее словам, Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение угроз и сохранение здоровья всех участников избирательного процесса.

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Элла Памфилова
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