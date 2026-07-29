Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 13:35

«Серьезный вызов»: Абрамова ответила на предложение возглавить Удмуртию

Абрамова назвала серьезным вызовом предложение Путина возглавить Удмуртию

Ольга Абрамова Ольга Абрамова Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала большим вызовом предложение возглавить регион, передает пресс-служба Кремля. Она также поблагодарила главу государства. Ранее она занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства республики, после чего в 2024 году перешла на должность советника главы Минсельхоза РФ.

Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. <...> я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно, — сказала она.

Ранее глава государства поинтересовался, как Абрамова оценивает текущую ситуацию в Удмуртии. Она подчеркнула, что сейчас в республике заложен значительный фундамент для развития. Ведутся активные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ и в социальной сфере.

До этого сообщалось, что Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Бречалов стал врио главы республики в апреле 2017 года.

Регионы
Удмуртия
Владимир Путин
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую журналистку осудили по закрытому делу на 12 лет
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.