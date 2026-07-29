«Серьезный вызов»: Абрамова ответила на предложение возглавить Удмуртию

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала большим вызовом предложение возглавить регион, передает пресс-служба Кремля. Она также поблагодарила главу государства. Ранее она занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства республики, после чего в 2024 году перешла на должность советника главы Минсельхоза РФ.

Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. <...> я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно, — сказала она.

Ранее глава государства поинтересовался, как Абрамова оценивает текущую ситуацию в Удмуртии. Она подчеркнула, что сейчас в республике заложен значительный фундамент для развития. Ведутся активные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ и в социальной сфере.

До этого сообщалось, что Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Бречалов стал врио главы республики в апреле 2017 года.