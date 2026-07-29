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29 июля 2026 в 14:10

У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа

С января 2027 года в загранпаспорта перестанут вносить сведения о детях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Графы «Личный код» и «Учетная запись» отменены в загранпаспортах россиян, а с января 2027 года в них перестанут вписывать данные о детях, сообщила миграционная служба МВД России в МАКСе. Изменения в описание бланков документов внесены соответствующим постановлением правительства РФ.

Следует отметить, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания их срока действия, — добавили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что упраздненные графы потеряли свою актуальность Кроме того, для соответствия международным нормам ИКАО обновлен формат машиносчитываемой зоны загранпаспортов. Теперь тип документа обозначается двухбуквенным кодом, таким как PP, PD или PO, вместо прежних одиночных букв.

Новая норма по отказу от вписывания детей опирается на принятый в апреле 2026 года федеральный закон. В МВД подчеркнули, что шаг направлен на защиту прав несовершеннолетних, которых все чаще перестали пускать в недружественные страны без личного паспорта. При этом гражданам не придется спешить с заменой документов.

Ранее в МВД уточнили, что сведения о якобы массовых трудностях у москвичей с получением загранпаспортов из-за дефицита свободной записи являются ложными. В ведомстве добавили, что за первую половину 2026 года выдано свыше 400 тыс. документов.

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