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27 июля 2026 в 11:43

Раскрыто, когда введут важные изменения для пассажиров поездов

Изменения в проверке документов пассажиров поездов введут 1 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Важные изменения в систему проверки документов пассажиров поездов введут с 1 августа, пишет «Царьград. Подмосковье». Меры приняли для борьбы с перекупщиками билетов. У контролеров также появятся дополнительные полномочия по замеру багажа.

Изменения коснутся как пригородных электричек, так и поездов дальнего следования. Теперь работники будут тщательнее проверять информацию в билете с паспортом. Если найдется хотя бы одно несоответствие, пассажира могут задержать у вагона и задать дополнительные вопросы.

Кроме того, новые ограничения введут для багажа. Если он перекрывает проход между сиденьями или мешает передвижению людей, то их придется сдавать в купе за отдельную плату. Также с 1 августа в поездах будет запрещено использовать гаджеты без наушников и слушать громкую музыку.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о необходимости создать наземное метро. По словам председателя городского комитета по транспорту Дениса Минкина, это одна из важнейших задач для развития транспортной системы Северной столицы.

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