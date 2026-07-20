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20 июля 2026 в 11:49

В МВД прояснили ситуацию с выдачей загранпаспортов в Москве

В МВД опровергли слухи о проблемах с выдачей загранпаспортов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сведения о якобы массовых трудностях у москвичей с получением загранпаспортов из-за дефицита свободной записи являются ложными, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что за первую половину 2026 года выдано свыше 400 тыс. документов.

В связи с распространением в сети Интернет информации о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники требуют стопроцентную предоплату под предлогом срочного изготовления заграничного паспорта. Специалист пояснил, что после перевода денег и получения личных бумаг от потерпевшего преступники немедленно обрывают всякое общение.

Кроме того, женщина через судебную инстанцию добилась компенсации с управления МВД в Приморском крае почти в 300 тыс. рублей из-за неточности, допущенной в ее заграничном паспорте. Как выяснилось в пути, в машиносчитываемой строчке документа содержалась техническая опечатка, из-за которой поездка истицы в Таиланд не состоялась.

Москва
МВД
загранпаспорта
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