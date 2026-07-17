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17 июля 2026 в 13:03

Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах

Доцент Щербаченко: мошенники требуют предоплату за быстрый загранпаспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники настаивают на полной предоплате якобы для ускоренного оформления заграничного паспорта, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты прекращают контакт после получения средств и необходимых документов от жертвы.

Все чаще на просторах интернета появляются «волшебные» посредники, которые обещают: «загранпаспорт за три дня», «виза в любую страну без отказа», «срочная замена паспорта». Это очередная схема мошенников. Они создают сайт, Telegram-канал или страницу в соцсетях, маскируясь под турагентство или визовый центр. Далее предлагают суперсрочные услуги: быстро, без очередей, «по знакомству» и якобы официально. Затем они требуют 100% предоплату, сканы всех документов: паспорт, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН и т. д. После оплаты и отправки документов «агентство» исчезает, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что персональные данные могут быть использованы для создания электронных кошельков и других финансовых инструментов. По словам доцента, злоумышленники используют их для дропперства — когда транзакции с незаконными средствами осуществляются через ничего не подозревающих лиц.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова посоветовала рассказывать пожилым людям о мошеннических схемах, чтобы обезопасить их от аферистов. По ее словам, для пенсионеров важно уметь распознавать манипуляции.

Общество
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