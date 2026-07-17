Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах

Мошенники настаивают на полной предоплате якобы для ускоренного оформления заграничного паспорта, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты прекращают контакт после получения средств и необходимых документов от жертвы.

Все чаще на просторах интернета появляются «волшебные» посредники, которые обещают: «загранпаспорт за три дня», «виза в любую страну без отказа», «срочная замена паспорта». Это очередная схема мошенников. Они создают сайт, Telegram-канал или страницу в соцсетях, маскируясь под турагентство или визовый центр. Далее предлагают суперсрочные услуги: быстро, без очередей, «по знакомству» и якобы официально. Затем они требуют 100% предоплату, сканы всех документов: паспорт, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН и т. д. После оплаты и отправки документов «агентство» исчезает, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что персональные данные могут быть использованы для создания электронных кошельков и других финансовых инструментов. По словам доцента, злоумышленники используют их для дропперства — когда транзакции с незаконными средствами осуществляются через ничего не подозревающих лиц.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова посоветовала рассказывать пожилым людям о мошеннических схемах, чтобы обезопасить их от аферистов. По ее словам, для пенсионеров важно уметь распознавать манипуляции.