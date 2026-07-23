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23 июля 2026 в 19:15

Футболист Вендел рассказал, при каких условиях может получить паспорт РФ

Футболист Вендел: нужно понять, имею ли я право на паспорт России

Вендел Вендел Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Перед тем, как получить гражданство России, необходимо понять, есть ли на это право, высказался в интервью «Спорт-экспрессу» бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел. Он подчеркнул, что желание должно быть обоюдным как для него, так и для страны.

Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку — вопрос, который нужно обсуждать. Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным, — заявил спортсмен.

По его мнению, нужно понять, будет ли решение стать гражданином России хорошим для него и для страны. Футболист играет за «Зенит» уже шесть лет.

Ранее итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути выразили желание стать гражданками России. Они отметили, что хотят чувствовать себя по-настоящему дома. У обеих русские корни. Семья заявила, что хочет отрекаться от своих происхождения, родных и друзей. Ривелли рассказала, что многие итальянцы любят Россию. Они помнят, что россияне часто оказывали поддержку в тяжелые времена.

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