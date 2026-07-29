Удары возмездия ВС РФ по Украине 29 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 29 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России 29 июля атаковали военные цели на территории Украины. Удары нанесены по инфраструктуре порта Николаева. Восточнее Одессы поражены морские сухогрузы с военным имуществом ВСУ. В Сумской области атакованы две автозаправочные станции, использовавшиеся украинской армией. Уничтожены подразделения ВСУ под Красным Лиманом в ДНР. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают официальные источники об ударах ВС РФ 29 июля

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Вчера вечером российскими БПЛА на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа „сухогруз“, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск», — рассказали в военном ведомстве.

Также в МО РФ сообщили, что дроноводы отдельной бригады «Варяг» продолжили «системно выжигать энергетику врага». Ударами БПЛА уничтожены трансформаторы и НПЗ.

Что известно об ударах ВС РФ из сообщений российских военных блогеров и экспертов

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по объектам в восьми областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 80 БПЛА, запущенных с территории России. Всю ночь гремело вдоль линии фронта — работали ВКС, FPV, „Молнии“», — написал блогер.

Также, по его данным, после вчерашних ударов «Гераней» и Х-59 затонуло судно, на борту которого было 150 тонн горюче-смазочных материалов.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В Сумской области поражены две АЗС: „Ланцет“ нанес удар по АЗС в Шостке. В окрестностях Чугуева и Балаклеи Харьковской области зафиксирована серия взрывов после атак „Бандеролей“», — перечислил Царев.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие практически полностью уничтожили подразделения ВСУ в районах Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом в ДНР.

Telegram-канал «Военная хроника» рассказал об очередном успехе группировки войск «Север» в Харьковской области.

«Командование ВСУ продолжает перебрасывать артиллерию и расчеты БПЛА, пытаясь остановить стремительное наступление ВС РФ в Харьковской области. Так, около небольшого села Гогино наши разведчики вскрыли очередную украинскую САУ „Богдана“, которую поразили дроноводы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной) ГВ „Север“», — сообщила «Военная хроника».

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

Что произошло в Херсонской области

ВС РФ атаковали пункты управления украинскими FPV-дронами на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, расчеты БПЛА 49-й армии группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированные позиции операторов беспилотников в лесополосах и разрушенных зданиях.

«Бойцы проследили маршруты полета вражеских беспилотников и точно вычислили позиции операторов», — отметил Сальдо.

По его словам, после подтверждения целей по ним нанесли удары FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. В результате были уничтожены пункты управления, боеприпасы, оборудование, терминалы спутниковой связи Starlink, ретрансляторы и антенны. Минобороны РФ пока эту информацию не комментировало.

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