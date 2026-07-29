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29 июля 2026 в 08:35

ВС России разнесли два сухогруза с военным имуществом для нужд ВСУ

ВС РФ ударили по двум сухогрузам ВСУ, следовавшим в порты Одессы и Черноморска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военнослужащие с помощью беспилотников ударили по двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, это произошло в Черном море восточнее Одессы.

Российскими БПЛА на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа сухогруз, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

До этого стало известно, что российские артиллеристы из группировки войск «Север» в ночь на 29 июля нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, выполнив более 200 огневых задач. Под удар попали буксируемая гаубица «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет и свыше 60 солдат противника.

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