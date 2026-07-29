В ГД объяснили, зачем Украина распространяет слухи о мобилизации в России

В ГД объяснили, зачем Украина распространяет слухи о мобилизации в России Вассерман назвал слухи о мобилизации в РФ частью террористической тактики Киева

Слухи о якобы готовящейся мобилизации в России являются частью украинской тактики террора, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, эта информационная кампания преследует ту же цель, что и удары ВСУ по мирным жителям — посеять страх и раскачать общественное мнение внутри страны.

Террористическая организация Украина и ее кураторы специально распускают слухи о мобилизации в России. Это ровно та же тактика террора, что и удары по нашим мирным жителям. Цель одна — раскачать общественное мнение, посеять страх. В переводе с латыни «террор» и означает «страх». Суть любого террора — запугать народ, убедить его, что лучше подчиниться, чем сопротивляться, — отметил Вассерман.

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы имеющихся у властей России планов по проведению мобилизации. Парламентарий выразил мнение, что высказывания главы государства могут быть связаны с передозировкой наркотическими веществами.