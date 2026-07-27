В Госдуме связали слова Зеленского о мобилизации в РФ с «передозировкой»

В Госдуме связали слова Зеленского о мобилизации в РФ с «передозировкой» Картаполов объяснил передозировкой слова Зеленского о мобилизации в России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы проведении осенней мобилизации в России связаны с употреблением им наркотических средств, заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. По словам депутата, которые приводит Telegram-канал «Вы слушали», Зеленский «перебрал дозы в выходные, поэтому полет фантазии стал неограниченным».

Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы в выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным, — сказал он.

Картаполов подчеркнул, что основным способом комплектования ВС РФ является добровольный набор — граждане приходят в военкоматы и заключают контракты с Минобороны. По его мнению, удары Киева по гражданским объектам лишь увеличат число желающих заключить контракт, что приблизит победу России.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Киев намеренно распространяет фейки о новой волне мобилизации в России, чтобы воздействовать на неокрепшую психику молодежи и дестабилизировать внутреннюю обстановку. По его мнению, такие информационные вбросы стали сезонным явлением, которое запускается каждую осень.