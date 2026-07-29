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29 июля 2026 в 14:10

В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки

«Калашников» нарастил продажи военной экипировки на 70%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Продажи боевой одежды и снаряжения компании «Триада-ТКО» выросли на 70% в первом полугодии, сообщается в Telegram-канале концерна «Калашников». Увеличение произошло в основном за счет онлайн-каналов сбыта.

ООО «Триада-ТКО» в первом полугодии в сегменте онлайн-торговли увеличило продажи профессиональной боевой одежды и снаряжения на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении.

Повышенным спросом пользуются серии CS (Combat Special) и MS (Military Special), представляющие собой коммерческие аналоги элементов войскового полевого комплекта, разрабатываемые с участием военнослужащих и с учетом опыта СВО. Серия CS ориентирована на функциональность, свободу движений, надежность и комфорт при интенсивной эксплуатации.

Серия MS развивает концепцию войскового обмундирования, дополняя ее элементами для служебного применения. Концепция включает ткань с ИК-ремиссией, интегрированные крепления для знаков отличия и плечевые клапаны под погоны, что придает изделиям более выраженную войсковую направленность.

Ранее «Калашников» разработал технические решения для увеличения грузоподъемности судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска» до 20 тонн. Инженеры провели модернизацию судна «Хаска-10», не изменив его габариты. Все доработки коснулись пропульсивной системы. Благодаря внесенным изменениям грузоподъемность удалось увеличить вдвое.

Россия
Калашников
экипировка
амуниция
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