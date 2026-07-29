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29 июля 2026 в 14:06

Российская армия продвинулась в ДНР

Минобороны РФ: ВС продвинулись в направлении Дружковской городской общины в ДНР

Военнослужащие расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Военнослужащие расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Подразделения Южной группировки войск ВС России продолжают успешное наступление в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Задачу выполняют штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса.

Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили несколько укрытий с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. В ведомстве отметили, что после проведения воздушной разведки цели были поражены серией ударов беспилотников самолетного типа «Молния-2». Результаты ударов подтверждались средствами объективного контроля.

До этого сообщалось, что на окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

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