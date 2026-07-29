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29 июля 2026 в 11:39

Дрон ВСУ атаковал аварийную машину в Горловке

Водитель аварийной машины пострадал при атаке ВСУ на ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Украинский беспилотник атаковал аварийную машину горловского филиала «Вода Донбасса» в ДНР, пострадал водитель, сообщила пресс-служба предприятия. Машина выезжала на ремонтные работы, когда попала под удар.

Утром 29 июля произошла очередная атака со стороны вооруженных формирований Украины. Аварийная машина выезжала на выполнение ремонтных работ, но попала под удар. В результате атаки водитель спецтехники получил осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотников ВСУ пострадал подросток, также повреждены навес и автомобиль. По данным регионального оперштаба, 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставят в детскую областную клиническую больницу.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная атака отражалась в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля. Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями 12 регионов России, включая Белгородскую, Ростовскую области, Татарстан и Крым. Кроме того, часть летательных аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

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