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29 июля 2026 в 10:50

Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде

В Белгороде при атаке БПЛА пострадал 15-летний подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ребенок пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде, также повреждены навес и автомобиль, сообщил в МАКСе оперативный штаб региона. 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставят в детскую областную клиническую больницу.

Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья бригада скорой транспортирует в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что Вооруженные силы Украины 91 раз атаковали территорию Белгорода и еще 15 муниципалитетов Белгородской области за сутки, при этом четыре раза применена авиация, РСЗО и артиллерия, один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА. В результате атак погибли четыре мирных жителя, еще 46 пострадали.

До этого сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства получил смертельные ранения и скончался до прибытия медицинских служб.

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