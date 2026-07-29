Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде В Белгороде при атаке БПЛА пострадал 15-летний подросток

Ребенок пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде, также повреждены навес и автомобиль, сообщил в МАКСе оперативный штаб региона. 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставят в детскую областную клиническую больницу.

Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья бригада скорой транспортирует в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что Вооруженные силы Украины 91 раз атаковали территорию Белгорода и еще 15 муниципалитетов Белгородской области за сутки, при этом четыре раза применена авиация, РСЗО и артиллерия, один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА. В результате атак погибли четыре мирных жителя, еще 46 пострадали.

До этого сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства получил смертельные ранения и скончался до прибытия медицинских служб.