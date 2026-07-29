Политолог указал на неприязнь США по отношению к Зеленскому Политолог Дудчак: Трамп не видит в Зеленском главу суверенного государства

Вашингтон не видит в президенте Украины Владимире Зеленском главу суверенного государства, заявил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Он добавил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп испытывает неприязнь к украинскому лидеру. По его словам, об этом свидетельствует холодный прием политика в США.

Они могут называть себя в Киеве партнерами, но они прекрасно понимают, где их место, и им это регулярно демонстрируют. Встреча в аэропорту, запуск не с центрального крыльца — все это демонстрирует, что никто не встречает его как лидера суверенного государства. Прилетел и прилетел, — заявил эксперт.

Дудчак сравнил недавний визит Зеленского в США с приемами председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина. По его мнению, хозяин Белого дома считает главу Украины помехой, которую приходится терпеть.

Ранее журналист Чей Боуз высмеял предложение Зеленского передать Соединенным Штатам украинские военные технологии. Украинский лидер запросил у Вашингтона 300 ракет для ЗРК Patriot.