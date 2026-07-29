Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 14:15

Политолог указал на неприязнь США по отношению к Зеленскому

Политолог Дудчак: Трамп не видит в Зеленском главу суверенного государства

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон не видит в президенте Украины Владимире Зеленском главу суверенного государства, заявил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Он добавил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп испытывает неприязнь к украинскому лидеру. По его словам, об этом свидетельствует холодный прием политика в США.

Они могут называть себя в Киеве партнерами, но они прекрасно понимают, где их место, и им это регулярно демонстрируют. Встреча в аэропорту, запуск не с центрального крыльца — все это демонстрирует, что никто не встречает его как лидера суверенного государства. Прилетел и прилетел, — заявил эксперт.

Дудчак сравнил недавний визит Зеленского в США с приемами председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина. По его мнению, хозяин Белого дома считает главу Украины помехой, которую приходится терпеть.

Ранее журналист Чей Боуз высмеял предложение Зеленского передать Соединенным Штатам украинские военные технологии. Украинский лидер запросил у Вашингтона 300 ракет для ЗРК Patriot.

США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Конго заявили о тысячах случаях заболевания лихорадкой Эбола
Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем
Сообщение о минировании в порту Констанцы поступило с украинского номера
Депутат призвал Telegram сесть за стол переговоров
Стали известны детали похищения двух россиян в Таиланде
Стало известно, когда снизятся цены на арбузы
«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа
Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки
В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
На россиянку завели дело за критику обливания водой
«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК
В Госдуме назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского
«Предложил помощь»: Зеленский решил вмешаться в проблемы другой страны
Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников
В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским
Миронов указал на проблему Дурова
Напавший на полицейского с бритвой мужчина попал под домашний арест
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.