Президент Украины Владимир Зеленский возомнил, что США могут понадобиться украинские военные технологии, написал журналист Чей Боуз в своем аккаунте в X. Так он прокомментировал предложение главы восточноевропейской страны президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме.

Нищий снова за свое. Зеленский попросил Трампа 300 ракет Patriot до зимы. В обмен он предложил поделиться украинскими военными технологиями. Конечно, именно этого США и не хватало все это время, — заявил Боуз.

Ранее президент Украины подтвердил, что Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также встретился с представителями американских военных компаний. Он пожелал, чтобы они организовали совместное производство.

Кроме того, президент Украины выразил недоумение из-за того, что Киев до сих пор не пригласили присоединиться к НАТО. По его словам, страна хочет быть в этом вопросе вместе с Соединенными Штатам и европейскими государствами.