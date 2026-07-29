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29 июля 2026 в 13:49

Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу

Журналист Боуз: Зеленский возомнил, что США нужны украинские технологии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский возомнил, что США могут понадобиться украинские военные технологии, написал журналист Чей Боуз в своем аккаунте в X. Так он прокомментировал предложение главы восточноевропейской страны президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме.

Нищий снова за свое. Зеленский попросил Трампа 300 ракет Patriot до зимы. В обмен он предложил поделиться украинскими военными технологиями. Конечно, именно этого США и не хватало все это время, — заявил Боуз.

Ранее президент Украины подтвердил, что Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также встретился с представителями американских военных компаний. Он пожелал, чтобы они организовали совместное производство.

Кроме того, президент Украины выразил недоумение из-за того, что Киев до сих пор не пригласили присоединиться к НАТО. По его словам, страна хочет быть в этом вопросе вместе с Соединенными Штатам и европейскими государствами.

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