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29 июля 2026 в 14:00

Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко

«Украинская правда»: Зеленский отправил в отставку экс-премьера двумя словами

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего премьер-министра страны Юлию Свириденко двумя словами: «Тебе пора», сообщила «Украинская правда». По сведениям издания, экс-главу правительства просто поставили перед фактом, и она ужасно обиделась на это.

Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать ее из кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на «тысячи», выполняла все, что от нее требовали… А президент все равно просто сказал: «Тебе пора», — сообщил источник.

Издание напомнило, что Свириденко уже один раз обижали в офисе президента. В 2020 году руководитель офиса президента Андрей Ермак решил назначить ее своей заместительницей по экономическим вопросам. Свириденко пришлось пройти собеседование с замом Ермака Олегом Татаровым, после чего она выбежала из офиса в слезах.

Ранее Верховная рада Украины назначила на пост премьер-министра страны главу энергетической корпорации «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Он является ставленником Тимура Миндича, соратника Зеленского.

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