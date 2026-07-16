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16 июля 2026 в 12:16

На Украине сменили главу правительства

Верховная рада назначила Корецкого новым премьер-министром Украины

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
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Верховная рада назначила Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины, следует из прямой трансляции заседания парламента на YouTube-канале. Соответствующее решение поддержали 289 депутатов, при этом только один высказался против.

Корецкий — глава энергетической корпорации «Нафтогаз». Он занял пост генерального директора компании в 2025 году. Прежде чем возглавить «Нафтогаз», Корецкий в течение трех лет руководил «Укрнафтой». Кроме того, он является ставленником Тимура Миндича, соратника президента Владимира Зеленского и главного фигуранта дела о коррупции в энергетическом секторе Украины.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине 12 июля. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост премьер-министра, подала заявление об отставке. Вместе с ней ушел и весь состав правительства. Позднее появилась информация, что Свириденко возглавит офис Зеленского, а нынешний его руководитель Кирилл Буданов займет пост министра обороны.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Буданов не возглавит Министерство обороны страны из-за страха перед потерей своих рейтингов. Вместо этого, по мнению нардепа, Буданов способен навязать конкуренцию Зеленскому.

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