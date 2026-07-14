Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, сообщает украинский телеканал «Рада». Решение было принято большинством голосов на заседании парламента. Согласно украинскому законодательству, уход главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.

За отставку Свириденко проголосовали 258 депутатов, один выступил против. После этого, по словам депутата Верховной рады Василевской-Смаглюк, нынешний глава офиса президента Кирилл Буданов может занять пост министра обороны страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что отставка Свириденко — это фактически «перестановка мебели в борделе». По его словам, Запад, как в анекдоте, чтобы «не менять девочек, меняет местами кровати».

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. По его словам, обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины.