Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 15:22

Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада приняла отставку Юлии Свириденко с поста премьера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, сообщает украинский телеканал «Рада». Решение было принято большинством голосов на заседании парламента. Согласно украинскому законодательству, уход главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.

За отставку Свириденко проголосовали 258 депутатов, один выступил против. После этого, по словам депутата Верховной рады Василевской-Смаглюк, нынешний глава офиса президента Кирилл Буданов может занять пост министра обороны страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что отставка Свириденко — это фактически «перестановка мебели в борделе». По его словам, Запад, как в анекдоте, чтобы «не менять девочек, меняет местами кровати».

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. По его словам, обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины.

Европа
Украина
Верховная рада
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновников Ленобласти оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
Французы раскритиковали Макрона из-за мер безопасности на параде в Париже
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
В Кремле заговорили об отношениях с Азербайджаном
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Вучич рассказал, почему Сербия не вступает в НАТО
«Это ужасно»: Газманов оценил новые патриотические песни
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.