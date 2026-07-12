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12 июля 2026 в 14:28

Зеленский решил сместить Свириденко с поста премьера

Зеленский анонсировал уход Свириденко с поста премьер-министра Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале. По словам Зеленского, обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины.

Я благодарен Юлии [Свириденко] за четкую, стабильную и эффективную работу на должности премьер-министра и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером, — заявил он.

По словам Зеленского, новая стратегия предусматривает назначение ответственных за основные внешнеполитические направления, включая отношения с США, Евросоюзом, соседними странами, Ближним Востоком и Китаем. Также он сообщил о планах усилить работу в прифронтовых регионах, подготовку к зиме и обеспечение армии вооружением.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что по предложению Зеленского действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.

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