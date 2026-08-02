Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующее решение парламентское большинство приняло и направило на утверждение президенту страны Ваагна Хачатуряна. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Ранее Хачатурян подписал указ об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего состава правительства страны. Со слагающим полномочия кабинетом министров республика переходит к процедуре формирования нового руководства.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

До этого стало известно, что первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала по той причине, что впервые в истории на него не пригласили католикоса всех армян Гарегина II. Нарушение традиции вызвало протест со стороны представителей оппозиции.