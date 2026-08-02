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02 августа 2026 в 13:05

Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующее решение парламентское большинство приняло и направило на утверждение президенту страны Ваагна Хачатуряна. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Ранее Хачатурян подписал указ об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего состава правительства страны. Со слагающим полномочия кабинетом министров республика переходит к процедуре формирования нового руководства.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

До этого стало известно, что первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала по той причине, что впервые в истории на него не пригласили католикоса всех армян Гарегина II. Нарушение традиции вызвало протест со стороны представителей оппозиции.

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