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02 августа 2026 в 12:48

«Их поглотит океан»: режиссер Бурляев предрек катаклизмы в США и Англии

Бурляев согласился с пророчеством, что Лондон и Лос-Анджелес уйдут под воду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Западные мегаполисы Лондон и Лос-Анджелес в скором времени могут полностью уйти под воду, озвучил известное пророчество в беседе с NEWS.ru народный артист России и депутат Государственной думы РФ Николай Бурляев. Он предположил, что кажущееся спокойствие в европейских и американских городах носит временный характер.

Вроде на Западе пока комфортно. Пока... Но скоро уйдут под воду и Лондон, и Лос-Анджелес, их поглотит океан, — заявил Бурляев.

Он добавил, что тем, кто уехал из России, не стоит обольщаться бытовым удобством за границей. По его словам, глобальные духовные и природные процессы неизбежно расставят все по своим местам.

Ранее друг экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Алмазов предсказал завершение военного конфликта России и Украины в 2028–2030 году. Алмазов назвал 2028–2030 годы переломным временем для всего мира.

В 2003 году Жириновский предрек, что Америка уйдет под воду, а Европу сотрут с лица земли экологические катастрофы. Сегодня ученые подтверждают прогнозы политика.

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