«Три голодные змеи»: в Сети всплыли зловещие пророчества Распутина

В Сети вспомнили жуткие пророчества известного российского мистика Григория Распутина, предсказавшего крушение Российской империи и собственную гибель. Пользователи с ужасом публикуют таинственные строки о «трех голодных змеях», оставленные «старцем» более века назад. Что он предрек России и миру?

Что сказал Распутин о будущем Европы

В пророчестве Григория Распутина, которое часто цитируют СМИ, говорится о трех змеях, ползущих через Европу. Толкователи сходятся во мнении, что первые две змеи — это уже пережитые человечеством Первая и Вторая мировые войны.

С образом третьей змеи многие комментаторы связывают угрозу глобального конфликта в наши дни. И хотя само пророчество не содержит дат, некоторые относят его к нашему времени.

«По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым. У них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью», — говорится в пророчестве Распутина.

«Чудовища без пуповины» и клоны

В другом предсказании Распутин писал о появлении на свет «чудовищ без пуповины» и «людей без души». Толкователи связывают этот образ с развитием технологий, которые были немыслимы в начале XX века: экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), клонированием и искусственным интеллектом (ИИ).

Распутин говорил о существах, внешне неотличимых от людей, но лишенных божественной искры, которую обычно называют душой. В 2026 году эти слова вспомнили снова. Многие уверены: провидец мог говорить о роботах, которые будут похожи на людей.

«Замки смерти» и «гнилая кровь»

Еще одно предсказание Распутина касается строительства по всему миру «замков смерти» — неких башен, которые при разрушении приведут к катастрофе. Текст пророчества гласит, что «иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо».

Большинство интерпретаторов увидели в этом образе атомные электростанции, а в «гнилой крови» — радиоактивное заражение, проводя параллели с катастрофами в Чернобыле и Фукусиме.

В своих записях Распутин предсказывал эпоху природных катаклизмов: наводнений, землетрясений, засух и резких изменений климата. Некоторые исследователи связывают это с глобальным потеплением и, в частности, с пророчеством о том, что «моря, как воры, войдут в города».

Наконец, многие пророчества Распутина касаются упадка нравственности и духовности. Он предрекал, что люди забудут о вере, а во главе угла встанут деньги, что приведет к всеобщему равнодушию и жестокости.

Какие пророчества Распутина сбылись

Хотя историки до сих пор спорят о подлинности предсказаний Распутина, многие из приписываемых ему пророчеств уже сбылись. Самым известным из них считают пророчество о гибели семьи Николая II и крахе монархии в России.

Он неоднократно заявлял: «Покуда я жив, будет жить и династия». Старец предупреждал, что, если его убьют простолюдины, царской семье ничего не грозит, но если убийцами окажутся родственники царя, то через два года не останется в живых ни одного из Романовых.

Распутина убили заговорщики-дворяне, и пророчество сбылось: менее чем через полгода после этого Российская империя пала, а в 1918 году большевики расстреляли всю царскую семью.

В других его словах нашли пророчество о смене названия Санкт-Петербурга, который после революции 1917 года переименовали в Ленинград. Предвидел Распутин и блокаду Северной столицы, назвав ее «голодным кольцом» на Неве, а также атомную катастрофу в Чернобыле и полет человека в космос.

