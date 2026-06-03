В Ростовской области силы ПВО отразили атаки БПЛА

Минувшей ночью в Ростовской области была отражена воздушная атака беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе, — написал Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Также он предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией Ленинградской области. По его словам, работа по отражению воздушной атаки продолжается.

До этого четыре человека пострадали от взрывов дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов. В оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.