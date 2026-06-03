Подлодка «Архангельск» выполнила стрельбу ракетой «Оникс» в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» провел стрельбу крылатой ракетой «Оникс» в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. Пуск был выполнен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Как уточнили в пресс-службе, целью выступал объект, имитировавший надводный корабль условного противника. Он находился на расстоянии более 200 километров.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Архангельск» из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров, — говорится в сообщении.

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