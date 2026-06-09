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09 июня 2026 в 19:56

Военэксперт назвал условие надежной защиты РФ от нападений с воздуха

Военэксперт Кнутов призвал создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для надежной защиты объектов в России от атак с воздуха ключевое значение имеет вопрос создания мощного рубежа противовоздушной обороны, сказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он должен простираться от Баренцева до Черного моря, подчеркнул аналитик.

Без этого обеспечить безопасность крайне тяжело. Нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева моря до Черного, включающий аэростаты, средства РЭБ, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, вертолеты. Там же — перспективные системы: боевые лазеры и оружие на новых физических принципах, в частности электромагнитные пушки, — перечислил Кнутов.

Он сравнил такой проект с Великой Китайской стеной. По мнению Кнутова, строительство этого рубежа займет не один год, но без него у РФ могут возникнуть проблемы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскрыл масштабы атак ВСУ на Белгородскую область с применением БПЛА за неделю. По его словам, ежедневно украинская армия выпускала по 200 дронов для ударов по региону, при этом пострадали более 50 мирных жителей.

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