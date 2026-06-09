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09 июня 2026 в 07:50

Раскрыто количество атак ВСУ и их жертв в Белгородской области за неделю

Мирошник: ВСУ выпускали по Белгородчине до 200 БПЛА в день на прошедшей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины на прошедшей неделе ежедневно выпускали по Белгородской области до 200 беспилотников, за неделю в регионе пострадали более 50 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, регион чаще всех остальных подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением дронов, передает ТАСС.

На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали до 200 дронов, — отметил Мирошник.

Мирошник уточнил, что наибольшее число инцидентов с БПЛА фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах. За неделю, по его данным, пострадали 38 мирных жителей, шестеро погибли, среди раненых — трое детей.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО в ночь на 9 июня сбили 140 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Регионы
Белгородская область
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Родион Мирошник
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