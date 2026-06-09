ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на подлете к Москве

Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на неделе с 1 по 7 июня достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями восьми регионов и акваториями двух морей.

Также директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.