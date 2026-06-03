Россиянам рассказали о новых штрафах для дачников Эксперт по налогам Комкова: для дачников ввели штрафы за клен и люпин на участке

Дачников теперь будут штрафовать за наличие клена и люпина на их участках, заявила NEWS.ru член Совета Ассоциации бухгалтеров Северной столицы, член ФАБА «Платинум», руководитель бухгалтерского бюро Дарья Комкова. По ее словам, в этом случае денежные взыскания могут достигать 50 тыс. рублей.

Одно из главных нововведений — контроль за распространением инвазивных растений. Дачники обязаны отслеживать и уничтожать на своей территории борщевик Сосновского, американский клен, люпин, золотарник и рейнутрию. Штрафы для физических лиц составляют 20–50 тыс. рублей, для должностных — до 100 тыс. рублей, для организаций — до 700 тыс. рублей. Также недопустимо оставлять территорию заброшенной. За отсутствие должного ухода предусмотрен штраф 300–500 рублей. За накопление мусора на земле — 2–5 тыс. рублей для физлиц и до 50 тыс. рублей для организаций, — предупредила Комкова.

Она добавила, что с марта 2026 года также введены строгие регламенты касательно высоты и типа ограждений. По словам эксперта, забор должен соответствовать требованиям СНТ и местного самоуправления. Специалист указала, что приоритет отдается светопрозрачным материалам, таким как сетка-рабица.

Установка глухих высоких заборов возможна только с согласия общего собрания. Несоблюдение может привести к судебным разбирательствам. Разведение огня на участке разрешено исключительно при строгих условиях: расстояние от строений — не менее 7,5 метра, только в мангалах, печах или бочках с металлической сеткой. Рядом с очагом обязательно должны находиться вода, песок или огнетушитель. Запрещено разжигать костер под хвойными деревьями. Штраф за нарушение — 2–3 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 15 тыс. рублей. В случае возникновения пожара с ущербом возможно привлечение к уголовной ответственности, — заключила Комкова.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова предупредила, что в списке запрещенных для выращивания растений есть виды, о которых дачники могут не знать. По ее словам, одна из самых неожиданных проблем — декоративные саженцы, которые на самом деле незаконны.