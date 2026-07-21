Украинскую учительницу наказали за показ мультфильма на русском языке В Киеве учительницу оштрафовали за показ школьникам мультфильма на русском языке

В Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (почти 6 тыс. рублей) за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке, говорится в сообщении уполномоченного по защите государственного языка Украины в соцсети. Поводом для административного протокола стала жалоба родителя одного из учеников — ветерана. Педагог признала факт нарушения и оплатила штраф.

Ранее пять административных протоколов составили в отношении сотрудников Одесского областного драматического театра за использование русского языка. Основанием для мер стала жалоба, поданная на фоне общественного резонанса из‑за отмены студенческой постановки спектакля Никола Кулиша «Мина Мазайло».

До этого в Верховную раду внесли законопроект о запрете использования русского языка для дублирования информации на этикетках и в описаниях товаров. Депутаты не хотят, чтобы Россия символически присутствовала в украинских магазинах. Авторы проекта отметили, что властям не нужно будет тратить допсредства из госбюджета на воплощение акта в жизнь.