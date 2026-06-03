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03 июня 2026 в 05:00

Для семей раненых бойцов СВО вводят новую льготу

Родители раненых бойцов СВО получат право на совместный отпуск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С 5 июня в России вступают в силу изменения в законодательство, предусматривающие новую трудовую льготу для семей участников СВО, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон. По его словам, родители и совершеннолетние дети некоторых военнослужащих смогут оформлять отпуск одновременно с ними.

5 июня вступают в силу законы, один из которых направлен на поддержку участников СВО и их семей <...>. Федеральный закон от 25.05.2026 № 153-ФЗ вносит изменения в статью 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», в соответствии с которыми родители раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу, — заявил Вольфсон.

Новая норма была разработана после обращений военнослужащих и их родственников, отметил депутат. Работодатель не сможет отказать в предоставлении отпуска на те же даты, что и у военнослужащего, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к предоставлению такой помощи.

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