Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к предоставлению такой помощи.

Меры поддержки распространяются не только на действующих и бывших бойцов СВО, но и на участников боевых действий в приграничных районах, ополченцев Донбасса с 2014 года, а также на членов их семей. Регионам рекомендовано установить стандартный перечень льгот и услуг.

Среди мер поддержки льготы на посещение культурных и спортивных мероприятий, субсидии от 100 тыс. рублей на газификацию жилья, а также помощь в трудоустройстве и оформлении социальных контрактов. Кроме того, предусмотрены бесплатная юридическая и психологическая помощь, внеочередное санаторно-курортное лечение, льготное зачисление в образовательные учреждения и приоритетное предоставление различных социальных услуг.

Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее заявил, что ветераны СВО должны получить возможность для обеспечения жильем в освобожденных регионах. Он отметил, что для этого можно использовать различные механизмы, включая льготные программы и приобретение жилья на селе.