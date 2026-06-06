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06 июня 2026 в 09:25

Крупный пожар охватил один из российских НПЗ

Пожарные начали тушить крупное возгорание на НПЗ в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спасатели занимаются тушением пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в информационном центре регионального правительства. По данным чиновников, возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса на одной из установок систем очистки.

Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. На месте работают пожарные расчеты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности, — сказано в сообщении.

Власти также опровергли информацию, что пожар якобы начался после атаки украинских БПЛА. Ранее такие слухи распространились в Сети.

До этого в Пеновском округе Тверской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся дачный дом. В результате происшествия пострадали три человека. Повреждена значительная часть дома. Место происшествия обследовали экстренные службы.

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