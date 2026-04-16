16 апреля 2026 в 19:21

Медведев предложил ввести новую льготу для ветеранов СВО

Медведев предложил давать ветеранам СВО жилье в освобожденных регионах

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ветераны СВО должны иметь возможность получить жилье в освобожденных регионах, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии. По его словам, многие бойцы выразили желание остаться на защищаемой ими земле.

Это очень важно, и я знаю: многие участники СВО это готовы делать, даже несмотря на то, что они, например, не происходят непосредственно оттуда, но они эту землю защищали и защищают. И у них есть моральное право остаться жить на этой земле, — констатировал Медведев.

Ранее глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что жителей Курской области, вернувшихся из украинского плена, в первоочередном порядке внесут в реестр на получение жилищных сертификатов. Также, по его словам, у некоторых граждан отсутствуют паспорта, но это не помешает им получить выплаты после восстановления документов.

До этого стало известно, что жителей ДНР, лишившихся жилья в селах, которые не планируется восстанавливать, переселят в более крупные населенные пункты. Он отметил, что им предоставят компенсационное жилье.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
