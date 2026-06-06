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06 июня 2026 в 10:30

Сечин предрек крупнейший в истории «пузырь» на финансовом рынке

Сечин: мир стоит на пороге крупнейшего в истории финансового пузыря

Игорь Сечин Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мир оказался на пороге крупнейшего в истории финансового пузыря, сопоставимого с железнодорожным бумом в США XIX века, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. По его словам, это связано со взрывным ростом капитализации технологических компаний. При этом бенефициарами кризиса, считает Сечин, могут стать американские фонды BlackRock, Vanguard и State Street, передает корреспондент NEWS.ru.

Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, — сказал он.

Глава «Роснефти» считает, что главный источник и выгодоприобретатель грядущего коллапса — финансовые структуры Запада. Вчера они продвигали «зеленую» повестку, а сегодня речь идет о BlackRock, Vanguard и State Street, которые вложили триллионы в переоцененные IT-проекты и ВПК, заключил он.

Сечин также заявил, что ни одно государство не в состоянии восполнить выпавшие с мирового рынка 16 млн баррелей нефти в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так он ответил на вопрос о возможностях США компенсировать эти потери.

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