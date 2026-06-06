В России предложили увеличить номинал «Пушкинской карты»

Номинал «Пушкинской карты» нужно увеличить до 20 тыс. рублей, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он добавил, что необходимо дать возможность семьям с детьми от 4 до 14 лет пользоваться этой картой. Парламентарий отметил, что следует разрешить тратить средства с нее на покупку книг для детей.

Номинал «Пушкинской карты» нужно увеличить до 10, а еще лучше — до 20 тыс. рублей, — сказал Миронов.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что запреты, не сопровождаемые альтернативами, негативно влияют на детей. По его словам, современные подростки не переносят неопределенности и не готовы мириться с ложью.

До этого в Госдуме предложили ввести ежегодную карту «Связи поколений» номиналом 10 тыс. рублей для пожилых людей, воспитывающих внуков. Соответствующее обращение было отправлено на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Инициатива предполагает выдачу карт женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, у которых есть внуки в возрасте от шести до 13 лет.