Бабушкам и дедушкам предложили выдавать карты на досуг с внуками

В Госдуме предложили выдавать карты «Связи поколений» для пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили ввести ежегодную карту «Связи поколений» номиналом 10 тысяч рублей для пожилых людей, воспитывающих внуков. Соответствующее обращение было отправлено на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой, документ есть в распоряжении NEWS.ru.

Инициатива предполагает выдачу карт женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, у которых есть внуки в возрасте от 6 до 13 лет и которые реально участвуют в их воспитании. Деньги можно будет направить на походы в музеи, театры, цирки, планетарии, зоопарки и концерты.

Миронов предложил начать реализацию проекта с пилотных регионов. По его словам, вначале стоит определиться, понравится ли эта инициатива населению.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить в 2026 году детскую книжную карту, которая будет аналогична Пушкинской карте. Номинал для детской карты обозначен в три тысячи рублей.

Госдума
бабушки
дедушки
внуки
