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05 июня 2026 в 07:05

Россиянин с редкой группой крови получил нож в сердце

Россиянин с редкой группой крови выжил после ранения ножом в сердце во Вьетнаме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Турист из России выжил после критического ранения ножом в сердце во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 32-летнего мужчину удалось спасти, несмотря на крайне редкую группу крови, из-за которой врачи долго боролись за его жизнь.

В материале сказано, что потерпевший получил множественные ножевые ранения по всему телу 2 июня. Самой опасной была глубокая рваная рана в области сердца, протяженностью более трех сантиметров между ребрами.

Мужчина попал в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии: у него почти не прощупывался пульс, а также наблюдался геморрагический шок и дыхательная недостаточность. У пациента была группа крови O Rh-, что является крайне редким явлением во Вьетнаме, встречающимся у всего 0,01% населения.

Уточняется, что россиянина вытаскивали с того света два часа. Сейчас он пытается прийти в себя в местном стационаре. Полиция ведет расследование обстоятельств этого инцидента.

Ранее гражданин России из Омска скончался в одном из отелей Турции во время отдыха с женой. Его тело обнаружила супруга. Женщина вызвала сотрудников отеля, полицию и бригаду скорой помощи.

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