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04 июня 2026 в 14:32

Россиянка нашла бездыханное тело мужа в номере турецкого отеля

Житель Омска скончался в турецком отеле через месяц после юбилея

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гражданин России из Омска скончался в одном из отелей Турции во время отдыха с супругой, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, тело 50-летнего мужчины обнаружила его супруга.

Уточняется, что пара проводила отпуск в курортном поселке Окурджалар неподалеку от Антальи. Поездка состоялась спустя месяц после дня рождения мужчины. После случившегося женщина вызвала сотрудников отеля, полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшие медики подтвердили смерть туриста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, турецкие правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее следователи выяснили, что на телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолия Бойко и Ольги Симочкиной не было спасательных жилетов. Специалисты пришли к такому выводу после анализа фотографий, которые выкладывали погибшие в соцсетях.

До этого пенсионер погиб во время стрижки газона в американском штате Иллинойс. Трагедия произошла на поле для гольфа. Мужчина по имени Джей Л. Рауш неожиданно потерял управление над большой газонокосилкой, и она съехала прямо в пруд. В воде техника перевернулась и придавила мужчину.

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