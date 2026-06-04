Россиянка нашла бездыханное тело мужа в номере турецкого отеля Житель Омска скончался в турецком отеле через месяц после юбилея

Гражданин России из Омска скончался в одном из отелей Турции во время отдыха с супругой, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, тело 50-летнего мужчины обнаружила его супруга.

Уточняется, что пара проводила отпуск в курортном поселке Окурджалар неподалеку от Антальи. Поездка состоялась спустя месяц после дня рождения мужчины. После случившегося женщина вызвала сотрудников отеля, полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшие медики подтвердили смерть туриста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, турецкие правоохранительные органы проводят проверку.