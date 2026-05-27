27 мая 2026 в 13:46

Пенсионер погиб из-за большой газонокосилки

В США пенсионер погиб из-за падения газонокосилки в пруд

Фото: H. Rick Bamman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пенсионер погиб во время стрижки газона в американском штате Иллинойс, сообщает издание People. Трагедия произошла на поле для гольфа, где 64-летний мужчина по имени Джей Л. Рауш неожиданно потерял управление над большой газонокосилкой.

По данным источника, после чего она съехала прямо в пруд. В воде газонокосилка перевернулась и придавила мужчину своим весом, из-за чего он просто не смог всплыть на поверхность.

Пропажу работника заметил его коллега, который не мог дозвониться до него и отправился на поиски. Именно он обнаружил тело погибшего под водой. В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуются полицией.

Ранее 52-летний мужчина утонул в Углегорском районе Сахалинской области. Как уточнили в областном СК, рыбак запутался в собственных сетях и упал в воду.

До этого в Чердынском районе Пермского края на реке Вишере перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жена одного из них забила тревогу, когда супруг перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут мужа и его брата.

