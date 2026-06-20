Школьница инсценировала свое похищение ради денег родителей

В бразильском городе Итайополис 12-летняя школьница инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от родителей, сообщает Oddity Central. Ночью семья обнаружила ее исчезновение, после чего на телефоны стали поступать сообщения о якобы похищении и требовании выкупа за освобождение ребенка.

Родители обратились в полицию, после чего сотрудники отдела уголовных расследований развернули масштабную операцию по установлению местонахождения школьницы и возможных похитителей, задействовав доступные ресурсы для ее поиска.

Вскоре полицейские вышли на след девочки и обнаружили ее в одном из домов в сельской местности неподалеку от Итайополиса. Там не оказалось похитителей, школьница находилась одна и была в безопасности. На допросе она призналась, что сама выдумала историю о похищении, рассчитывая получить деньги от родителей, однако не учла начала полноценного полицейского расследования. После этого ее передали социальным службам, а действия были квалифицированы как деяние, аналогичное вымогательству.

Ранее в Кузбассе второклассник перевел мошенникам 150 тыс. рублей с карты матери ради игровой валюты. Инцидент произошел во время игры на телефоне родительницы.