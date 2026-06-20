Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 13:42

Школьница инсценировала свое похищение ради денег родителей

В Бразилии 12-летняя школьница инсценировала свое похищение ради выкупа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В бразильском городе Итайополис 12-летняя школьница инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от родителей, сообщает Oddity Central. Ночью семья обнаружила ее исчезновение, после чего на телефоны стали поступать сообщения о якобы похищении и требовании выкупа за освобождение ребенка.

Родители обратились в полицию, после чего сотрудники отдела уголовных расследований развернули масштабную операцию по установлению местонахождения школьницы и возможных похитителей, задействовав доступные ресурсы для ее поиска.

Вскоре полицейские вышли на след девочки и обнаружили ее в одном из домов в сельской местности неподалеку от Итайополиса. Там не оказалось похитителей, школьница находилась одна и была в безопасности. На допросе она призналась, что сама выдумала историю о похищении, рассчитывая получить деньги от родителей, однако не учла начала полноценного полицейского расследования. После этого ее передали социальным службам, а действия были квалифицированы как деяние, аналогичное вымогательству.

Ранее в Кузбассе второклассник перевел мошенникам 150 тыс. рублей с карты матери ради игровой валюты. Инцидент произошел во время игры на телефоне родительницы.

Мир
Бразилия
подростки
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запорожская АЭС снова полностью обесточена
Автобус поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Горловке
Сильное землетрясение пошатнуло остров Крит
Филиппо потребовал от властей Франции прекратить поддержку Украины
ПВО России за семь часов сбила 57 украинских беспилотников
Россия осудила атаку террористов в африканской стране
Финский аэропорт пошел на крайние меры без рейсов из России
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Молодой москвич оказался в больнице со страшным диагнозом после бани и пива
Бастрыкин взял на контроль осквернение символа воинской славы
Саратовские власти прояснили ситуацию с топливом в регионе
Пианистка Романова может пойти под суд за домашнее насилие над дочерью
Удар по детсаду, смерти мирных: как ВСУ атакуют регионы России 20 июня
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся погодном апокалипсисе
Россиян предупредили о самых популярных схемах обмана туристов в Китае
Фитнес-эксперт рассказал, какие виды спорта предпочитают россияне
Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ
Генконсульство не получило обращений от россиян после ЧП в Анталье
Один из российских НПЗ попал под прицел ВСУ
Ребенок сбежал из детского сада в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.