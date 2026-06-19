Второклассник из Кузбасса перевел мошенникам деньги с карты матери

В Кузбассе второклассник перевел мошенникам деньги с карты матери ради игровой валюты, сообщает «Сiбдепо». Женщина потеряла 150 тыс. рублей.

Сообщается, что инцидент произошел во время игры на телефоне матери. В игровом чате незнакомец предложил ребенку задания за игровую валюту, после этого злоумышленник попросил перейти в личный кабинет мобильного банка и перевести деньги.

Мать обнаружила пропажу средств через несколько часов после происшествия и сразу обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать тему результатов ЕГЭ для обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники звонят школьникам и их родственникам, представляясь сотрудниками экспертных комиссий.