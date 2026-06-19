Мошенники начали предлагать выпускникам исправить результаты ЕГЭ

Мошенники начали использовать тему результатов ЕГЭ для обмана выпускников и их родителей, передают РИА Новости. Злоумышленники звонят школьникам и их родственникам, представляясь сотрудниками экспертных комиссий.

Во время разговора они предлагают за деньги якобы улучшить результаты экзаменов. Отмечается, что период публикации итогов ЕГЭ и поступления в вузы традиционно сопровождается высоким уровнем стресса для выпускников. Этим и пользуются аферисты.

Собеседники убеждают потенциальных жертв, что могут гарантированно изменить результаты экзамена. Для этого они применяют психологическое давление и различные методы манипуляции. Если человек соглашается на предложение, ему направляют ссылку для внесения предоплаты за будущую «услугу».

После получения денег злоумышленники прекращают общение. В результате выпускник или его родители остаются без средств, а результаты экзаменов, разумеется, не меняются.

Ранее стало известно о злоумышленниках, которые начали звонить россиянам от имени операторов и заявлять о введении обязательной пошлины за сохранение номера телефона. Аферисты убеждают собеседников, что избежать дополнительных расходов можно через подтверждение данных на портале «Госуслуги».