Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области

Появились кадры с места столкновения Renault и Hyundai на трассе в Саратовской области, сообщает Telegram-канал «112». Никто из находившихся в автомобилях не выжил.

На опубликованной записи видно, что один из поврежденных автомобилей остался на обочине дороги, тогда как второй вылетел с проезжей части на несколько метров. Оба транспортных средства получили критические повреждения: кузова полностью деформированы, а обломки деталей разбросаны на значительном расстоянии от места столкновения.

Ранее в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Кроме того, региональное управление МЧС России информировало, что на выезде из Санкт-Петербурга автобус, в котором находились 40 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Данная авария произошла на 30-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.