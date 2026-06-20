Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 12:45

Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры с места столкновения Renault и Hyundai на трассе в Саратовской области, сообщает Telegram-канал «112». Никто из находившихся в автомобилях не выжил.

На опубликованной записи видно, что один из поврежденных автомобилей остался на обочине дороги, тогда как второй вылетел с проезжей части на несколько метров. Оба транспортных средства получили критические повреждения: кузова полностью деформированы, а обломки деталей разбросаны на значительном расстоянии от места столкновения.

Ранее в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Кроме того, региональное управление МЧС России информировало, что на выезде из Санкт-Петербурга автобус, в котором находились 40 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Данная авария произошла на 30-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.

Регионы
Саратовская область
ДТП
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду 20 июня: что известно, сколько жертв, разрушения
Россиянин открыл в Таиланде подпольный нудистский курорт
Молодую учительницу арестовали за секс с шестью учениками
Один из основателей Ubisoft разбился на самолете
Юный футболист погиб от удара мячом в грудь
На Украине назвали число граждан, покинувших страну с 2022 года
Евродепутат заявил о недовольстве европейцев антироссийской политикой
Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз
ВСУ атаковали территорию детского сада в российском регионе
«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах
Июньский снегопад остановил движение на участке трассы в Забайкалье
Беспилотную опасность объявили в одном из регионов Сибири
Триумф на чемпионате Европы: фото российских саблисток с золотом
Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области
Сальдо рассказал о взятии под контроль БПЛА трассы «Новороссия»
Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем
Кинокритик высоко оценил творчество умершего режиссера сериала «Друзья»
Российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ
В российском регионе ограничили движение из-за БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.