Посадите в июне — летом сад укутают белоснежные пушистые шары. Многолетник цвета первого снега для изящных клумб

Хризантема «помпон супербоул белоснежная» — это многолетнее растение, которое станет жемчужиной любого осеннего сада. Ее густомахровые соцветия-помпоны идеальной округлой формы напоминают снежные шары. Диаметр каждого цветка достигает 5–6 см, а полностью усыпанный ими куст превращается в белоснежное облако. Высота растения — 60–80 см, стебли прочные, не требующие подвязки.

Цветение начинается в августе и продолжается до конца октября, сохраняя свежесть даже после первых легких заморозков. Сорт устойчив к заболеваниям, зимостоек (до –30°C), предпочитает солнечные участки с рыхлой, питательной почвой. Идеально подходит для срезки: в вазе соцветия стоят до трех недель. При выращивании требует умеренного полива и двух подкормок за сезон. На одном месте растет 4–5 лет, затем нуждается в делении куста. Отлично смотрится в монопосадках, миксбордерах и осенних букетах. «Помпон супербоул» — символ чистоты и элегантности в вашем саду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.