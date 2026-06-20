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20 июня 2026 в 10:58

Захарова предположила, кто будет «донашивать» орден за Зеленским

Захарова заявила, что орден «Белый орел» Зеленского может быть передан в Канаду

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обсуждение возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского польской государственной награды «Белый орел», заявив, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Она подчеркнула, что они с «удовольствием будут после Зеленского донашивать» ее.

Сданные киевским режимом орден «Белый орел» и иные награды Варшава может направить в Канаду — [ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу] Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать, — написала она.

В продолжение комментария Захарова обратилась к историческим аналогиям, упомянув нацистскую Германию. Дипломат задалась вопросом о судьбе наград ее руководителей.

Кто-нибудь знает, [председателя рейхстага Германа] Геринга лишали этой принципиальной награды или он сам отказался? — спросила она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена. Так Медведев высказался по поводу решения властей Польши о лишении украинского лидера ордена Белого орла.

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