Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко

Российская биатлонистка Инна Терещенко заметила бурого медведя у своего гостевого домика в Сочи и поделилась этим кадрами в социальных сетях. Несколько секунд животное просто наблюдало за людьми, после чего зверь ушел дальше. Однако вскоре медведь вернулся и разорвал мусорный бак.

Ранее уличный кот устроил погром в ветеринарной клинике в Израиле. Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях и сравнили со сценой из боевика. Кота подобрали на улице и привезли на осмотр, но он оказался против.

До этого туристы, следовавшие на лодке к бухте Тихой на Камчатке, встретили стаю косаток, которые сопровождали их на протяжении всего пути. Морские млекопитающие спокойно держались рядом с судном и словно специально позировали для фотографий и видеосъемки.

Также сообщалось, что голуби поселились в палате больницы в малайзийском городе Кланг. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили кадры в соцсети. Прожорливые и наглые птицы свободно летали по помещению, ходили по тумбочкам, клевали чужую еду и пачкали больничные койки пометом.