Кот разгромил ветклинику и попал на видео Уличный кот устроил погром в ветклинике Израиля и спрятался под потолком

Уличный кот устроил погром в ветеринарной клинике в Израиле. Видео с инцидентом уже опубликовали в соцсетях и сравнили со сценой из боевика. Кота подобрали на улице и привезли на осмотр, но он оказался против.

На кадрах с камер наблюдения видно, как кот резко вырвался из рук персонала, смел препараты с полок и запрыгнул под панельный потолок, устроив настоящий хаос в помещении. В итоге кота все же удалось поймать.

В комментариях под видео мнения пользователей разделились: одни отмечали, что владельцы и врачи должны заранее оценивать поведение животного и придерживать его при осмотре. Другие вспоминали, как их питомцы сами стремятся уехать домой из клиники, а третьи шутили, что животное нужно «наказать» и не кормить.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина предупреждала, что переедание у кошек грозит ожирением, артритом и артрозом. По ее словам, избыточный вес создает повышенную нагрузку на суставы и пищеварительную систему, что может вызвать гастрит и панкреатит. Специалист отметила, что постоянное переедание указывает на расстройство пищевого поведения, вызванное стрессом или когнитивными проблемами.