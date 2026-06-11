Кошатникам ответили, почему не стоит перекармливать питомцев

Переедание опасно для кошки развитием артрита и артроза, а также может привести к целому ряду других серьезных заболеваний, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, в первую очередь избыточное питание грозит ожирением, которое создает повышенную нагрузку на суставы и кости питомца. Она добавила, что если кошка постоянно переедает, то это указывает на расстройство пищевого поведения.

В первую очередь перекармливание кошки может привести к ее ожирению, а оно уже потянет за собой болезни. Увеличивается нагрузка на пищеварительную систему, что может вызвать гастрит, панкреатит и другие заболевания. Также избыточный вес даст повышенную нагрузку на суставы и кости. Отсюда артрит и артроз. Возможны гормональные нарушения, сердечные заболевания, развитие сахарного диабета. Но в основном кошки сами инстинктивно регулируют свои порции еды. Если животное переедает — это уже нарушение пищевого поведения. Иногда оно бывает вызвано стрессом, иногда — когнитивными проблемами, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Елена Фроленко заявила, что кошки могут есть цветы из-за неправильного рациона. По ее словам, тяга к поеданию растений может быть связана с недостатком витаминов и микроэлементов.